В мэрии рассказали, где планируется построить поликлинику в Зеленых горках

В администрации Томска определились с площадкой под поликлинику в мкр. Восточный. Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела проекты планировки и межевания территории, расположенной в мкр. Восточный в границах ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина и ул. Андрея Крячкова.
На этом участке, примыкающем к бассейну «Звездный», планируется построить амбулаторно-поликлиническое учреждение на 500 посещений в смену. Здесь же предполагается построить гостиницу для участников соревнований, которые будут проводиться в Центре водных видов спорта «Звездный».
«Наша задача – подготовить участок под проектирование, чтобы не было никаких задержек в получении средств на строительство поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение», эта задача выполнена», — отметил заммэра Алексей Макаров.
Добавим, в 2021 году в Томской области стартует региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет. На ее реализацию регион планирует направить 4,8 млрд рублей.
В рамках программы в регионе будут построены 39 новых объектов — 31 ФАП, четыре врачебные амбулатории и четыре поликлиники. В 22 объектах планируется провести капремонт.
«В том году начнется капитальный ремонт стационара Светленской райбольницы в селе Октябрьское, а также инфекционного отделения Асиновской районной больницы. Кроме того, в Асине начнется строительство нового здания для детской поликлиники, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома», — сообщал замгубернатора Иван Деев.
В течение 2021 года будет разработана проектно-сметная документация на строительство поликлиники в Южных воротах, капремонт поликлиник Томской районной больницы, горболиницы № 3, врачебных амбулаторий в Зональном, Богашеве и реконструкцию поликлиники № 1 Томска.
Еще в четырех больницах — Колпашевской, Кривошеинской, Шегарской и в Стрежевской — после завершения конкурсных процедур подрядчики приступят к выборочному капитальному ремонту.