В мэрии рассказали, где планируется построить поликлинику в Зеленых горках

В администрации Томска определились с площадкой под поликлинику в мкр. Восточный. Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела проекты планировки и межевания территории, расположенной в мкр. Восточный в границах ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина и ул. Андрея Крячкова.





На этом участке, примыкающем к бассейну «Звездный», планируется построить амбулаторно-поликлиническое учреждение на 500 посещений в смену. Здесь же предполагается построить гостиницу для участников соревнований, которые будут проводиться в Центре водных видов спорта «Звездный».





«Наша задача – подготовить участок под проектирование, чтобы не было никаких задержек в получении средств на строительство поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение», эта задача выполнена», — отметил заммэра Алексей Макаров.