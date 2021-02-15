Добрые новости
15 февраля,
2021
1
фото
Новости

В мэрии рассказали, где планируется построить поликлинику в Зеленых горках

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

В администрации Томска определились с площадкой под поликлинику в мкр. Восточный. Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела проекты планировки и межевания территории, расположенной в мкр. Восточный в границах ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина и ул. Андрея Крячкова.


На этом участке, примыкающем к бассейну «Звездный», планируется построить амбулаторно-поликлиническое учреждение на 500 посещений в смену. Здесь же предполагается построить гостиницу для участников соревнований, которые будут проводиться в Центре водных видов спорта «Звездный».


«Наша задача – подготовить участок под проектирование, чтобы не было никаких задержек в получении средств на строительство поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение», эта задача выполнена», — отметил заммэра Алексей Макаров.

В мэрии рассказали, где планируется построить поликлинику в Зеленых горках

Добавим, в 2021 году в Томской области стартует региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет. На ее реализацию регион планирует направить 4,8 млрд рублей.


В рамках программы в регионе будут построены 39 новых объектов — 31 ФАП, четыре врачебные амбулатории и четыре поликлиники. В 22 объектах планируется провести капремонт.


«В том году начнется капитальный ремонт стационара Светленской райбольницы в селе Октябрьское, а также инфекционного отделения Асиновской районной больницы. Кроме того, в Асине начнется строительство нового здания для детской поликлиники, которая сейчас ютится на первом этаже жилого дома», — сообщал замгубернатора Иван Деев.


В течение 2021 года будет разработана проектно-сметная документация на строительство поликлиники в Южных воротах, капремонт поликлиник Томской районной больницы, горболиницы № 3, врачебных амбулаторий в Зональном, Богашеве и реконструкцию поликлиники № 1 Томска.


Еще в четырех больницах — Колпашевской, Кривошеинской, Шегарской и в Стрежевской — после завершения конкурсных процедур подрядчики приступят к выборочному капитальному ремонту.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.