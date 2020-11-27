В мэрии рассказали, где и когда в Томске откроются елочные базары

С 15 декабря в Томске начнут работать елочные базары. В 2020 году в Томске будет работать 24 елочных базара – они будут размещены во всех районах города, и томичи смогут выбрать для себя самый удобный пункт.





Так, в Октябрьском районе томичам предложат ели по адресам: ул. Пушкина, 21д, ул. Пушкина, 25а, Иркутский тракт, 179, ул. Сергея Лазо, 15, Иркутский тракт, 61, ул. П. Нарановича, 10, ул. Бирюкова, 26 и ул. Ивановского, 22.



На территории Кировского района: пр. Кирова, 38, пр. Ленина, 15, ул. Мокрушина, 9, Учебная, 48д.





В Ленинском районе: пр. Мира, 21, ул. 79 Гвардейской дивизии, 13в, ул. Интернационалистов, 9, ул. Интернационалистов, 3а, пр. Мира, 27, ул. Ференца Мюнниха, 8, пр. Ленина, 165.





В Советском районе: пр. Фрунзе, 119, пр. Фрунзе, 119ж, ул. Красноармейская, 44, ул. Сибирская, 111б, ул. Киевская, 13.