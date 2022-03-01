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В мэрии продолжают надеяться на ремонт коммунального моста в этом году

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Департамент капитального строительства администрации Томска проведет очередной конкурс на капитальный ремонт коммунального моста через реку Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно проектной документации, срок проведения строительных работ составляет 11 месяцев. Предварительно стоимость капитального ремонта Коммунального моста Томска составляет 1 216 млн рублей. Смета была составлена до начала вторжения России в Украину и повышения ставки рефинансирования ЦБ до 20%.

Заявки на конкурс принимаются до 11 марта, итоги подведут 15 марта. Напомним, что предыдущий конкурс не состоялся 18 февраля 2022 из-за отсутствия заявок. То, что на этот раз конкурс состоится, шансов практически нет.

Ранее спикер Думы Томска Чингис Акатаев предлагал администрации Томской области на период ремонта Коммунального моста построить дополнительно понтонный мост через Томь, чтобы избежать пробок на въезде и выезде из города.

Коммунальный (Южный, Старый) мост в областном центре является первым по времени постройки капитальным мостом через Томь. Строительство объекта велось с 1969 по 1973 год, запуск в эксплуатацию состоялся в 1974 году. Ранее на его месте были понтонный мост, паромная и ледовая переправы. Очередная реконструкция моста была проведена в 2008 году.

 

 

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