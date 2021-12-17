В мэрии обсудили повышение зарплат водителям трамваев и троллейбусов

Администрация Томска не может укомплектовать штат сотрудников Спецавтохозяйства (ТомскСАХ) и Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) из-за низкой оплаты труда. Так, в городском «ТТУ» работает 767 человек, из которых треть занимается перевозкой пассажиров. Из-за нехватки водителей и кондукторов на линию сейчас выходят 65 единиц транспорта из 100. Средняя заработная плата водителей трамваев составляет 35-37 тысяч рублей, а кондукторов – 25-26 тысяч рублей.

На совещании рабочей группы, которая занимается вопросами повышения зарплат сотрудникам муниципальных учреждений, было предложено несколько вариантов решения проблемы — индексация зарплаты и перераспределение средств со свободных ставок на надбавки к зарплате работающих сотрудников.

В «ТомскСАХ» задачи по содержанию центральных магистралей улично-дорожной сети города выполняют 460 сотрудников при предусмотренной штатной численностью 530 человек. Предприятию требуются машинисты автогрейдера, водители фронтальных погрузчиков, трактористы. Однако найти специалистов в связи с невысокими зарплатами сложно. Зарплаты в «ТомскСАХ» мэрия не называет.

Ранее руководство «ТомскСАХ» и профсоюзы вышли с предложением проиндексировать заработную плату работников с учетом роста инфляции – на 11 процентов. В этом случае дополнительно на финансирование муниципального предприятия из городского бюджета необходимо направить 30 млн рублей.

Напомним, что ранее «Спецавтохозяйство», занимающееся вывозом мусора, накопило многомиллионные долги перед подрядчиками. Депутаты Думы Томска после многочисленных споров выделили 40 млн рублей на их погашение. В противном случае, САХу могло грозить банкротство, а Томск превратился бы в свалку.

«Мы находимся в безвыходном положении. Системы управления твердыми бытовыми отходами в городе нет. Всем приходится заниматься в ручном режиме. Нас поставили перед фактом: либо мы выделяем деньги и спасаем себя и горожан от завала мусора, либо получаем коллапс», — сказал депутат Максим Резников на заседании Гордумы.

Депутат Максим Забелин попросил подготовить подробный отчет о том, как образуются долги предприятия и какая в них доля принадлежит Томску, а какая Томскому району.