В мэрии обсудили планы по благоустройству Томска в 2021 году
И.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел аппаратное совещание, на котором обсудили реализацию национальных проектов в 2020 году и планы на 2021 год.
Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус доложил о завершении работ на всех общественных пространствах, за исключением Лагерного сада, где подрядчику осталось установить ограждение и покрыть террасной доской несколько рядов ступеней на новой трибуне. Эти работы будут закончены в течение нескольких дней. Подрядчики, которые выполняли благоустройство на ул. Вершина, Усова и в Михайловской роще, устраняют выявленные замечания. Параллельно с этим завершается проверка документов технадзором.
Отметим, что официально все работы по благоустройству в Томске должны были закончиться в сентябре. Об этом сообщалось во всех релизах мэрии, и дата окончания работ — сентябрь – значилась на всех паспортах объектов, кроме футбольного поля в Михайловской роще — там указано 15 октября 2020 года. В договорах с подрядчиками при этом указывался срок 1 октября 2020 года, но, как видим, по некоторым объектам не завершены работы и к 1 декабря.
В следующем году Томск, по предварительным данным, получит на благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда» финансирование в размере 144,8 млн рублей. Софинансирование муниципалитета составит 5 %. В 2020 году на эти цели планировали получить около 200 миллионов рублей, однако сколько было реально получено, достоверно не известно.
С учетом сокращения финансирования будет скорректирован перечень общественных пространств, где запланированы работы. Благоустройство затронет 11 территорий, в том числе продолжится в Лагерном саду (2 очереди), в Михайловской роще (2 очереди), на ул. Вершинина, а также затронет ряд других пространств. Например, Сквер памяти жертв политических репрессий.
До конца года муниципалитет должен разработать все проекты благоустройства и провести процедуру торгов. В контрактную документацию будет включено ограничение по срокам производства строительно-монтажных и благоустроительных работ до 1 сентября 2021 года.
В декабре также состоятся торги по определению подрядчиков для выполнения в 2021 году в Томске ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также будут объявлены аукционы по закупке квартир для расселения аварийного жилья по этапу 2020 года.
Ранее сообщалось, что в этом году для выполнения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расселить 234 квартиры из аварийного фонда площадью 8,3 тыс. кв. м, в которых проживают 554 человека. На эти цели предусмотрено 570,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 344,7 млн рублей, из средств областного бюджета 133,9 млн рублей и из средств местного бюджета 92,2 млн рублей.
Благоустройство в срок: миссия невыполнима
О Михайловской роще замолвите слово
Какие пространства и как благоустроят в 2020 году в Томске
Где сделать точку благоустройства среди всеобщего хаоса?
«Рулонные газоны и плитка в Михайловской роще не нужны»: томичи обсуждают благоустройство 2020
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?