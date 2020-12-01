В мэрии обсудили планы по благоустройству Томска в 2021 году

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел аппаратное совещание, на котором обсудили реализацию национальных проектов в 2020 году и планы на 2021 год.



Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус доложил о завершении работ на всех общественных пространствах, за исключением Лагерного сада, где подрядчику осталось установить ограждение и покрыть террасной доской несколько рядов ступеней на новой трибуне. Эти работы будут закончены в течение нескольких дней. Подрядчики, которые выполняли благоустройство на ул. Вершина, Усова и в Михайловской роще, устраняют выявленные замечания. Параллельно с этим завершается проверка документов технадзором.





Отметим, что официально все работы по благоустройству в Томске должны были закончиться в сентябре. Об этом сообщалось во всех релизах мэрии, и дата окончания работ — сентябрь – значилась на всех паспортах объектов, кроме футбольного поля в Михайловской роще — там указано 15 октября 2020 года. В договорах с подрядчиками при этом указывался срок 1 октября 2020 года, но, как видим, по некоторым объектам не завершены работы и к 1 декабря.