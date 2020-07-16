В медсанчасти №2 рассказали обстоятельства путаницы с пациентами

Главврач медсанчасти №2 Алексей Михленко рассказал подробности, при которых сотрудники больницы перепутали пациентов. В итоге родственникам одной пациентки выдали для захоронения тело другого человека. Только на похоронах выяснилось, что в гробу лежит тело не их родственницы. А та женщина, которую по документам, собирались похоронить, оказалась жива. Позже родственники нашли ее в одной из палат медучреждения.

Алексей Михленко отказался дать комментарий по этому поводу Агентству новостей ТВ2, сославшись на то, что ему запретили в региональном департаменте здравоохранения. Однако прокомментировал обстоятельства случившегося порталу «ВТомске». По словам главврача, путаница могла произойти из-за большого наплыва поступивших пациентов в тот день. В основном людей привозили из частных пансионатов для пожилых, где ранее были зафиксированы вспышки коронавируса. Из-за того, что у многих людей начала проявляться деменция, не все из них смогли назвать свои имена и фамилии.





«Мы в стационаре искали, вычисляли по историям болезни, базе данных, в итоге установили фамилию. Родственник согласился зайти в красную зону, чтобы найти свою тетю, и нашел. Она до сих пор находится у нас, проходит лечение», — приводит портал слова Алексея Михленко.





По его словам, в настоящее время проведено служебное расследование. Оба сотрудника, допустившие ошибку, врачи приемного покоя, их уволили. Сейчас в приемном покое принимают только по одному пациенту.





«На это ругаются пациенты, бригады «скорой». По-максимуму стараемся все делать, но больше одного человека в приемный покой я не пускаю. Это страшная ошибка. Слава богу, что ту ситуацию быстро локализовали. Что не похоронили человека под чужим именем. Спасибо родственникам, что помогли разобраться. Мы компенсировали им затраты на похороны, пошли на мировую», — отмечает издание со ссылкой на Алексея Михленко.





Добавим, что на запрос редакции ТВ2 по ситуации с перепутанными пациентами департамент здравоохранения так и не ответил.





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