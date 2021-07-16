{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости В МЧС назвали регионы Сибири, где повышен риск лесных пожаров
Новости

В МЧС назвали регионы Сибири, где повышен риск лесных пожаров

ТВ2
ТВ2 ТВ2
14 часов назад

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России проинформировали об увеличении рисков возникновения природных пожаров в ряде регионов России, говорится в сообщении на сайте института.

По данным ведомства, сложная обстановка складывается на территории юга Красноярского края, в Иркутской и Томской областях, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе.

В зоне риска также европейская часть России, где господствует антициклон и в большинстве регионов существуют 4 и 5 классы пожарной опасности. В связи с этим могут возникнуть единичные очаги природных пожаров. Если они появятся, то огонь из-за сильных порывов ветра может перейти на населенные пункты в Челябинской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

«Кроме того, на текущей неделе из-за природных пожаров в Якутии прогнозируется задымление обширных территорий как в самой республике, так и в Красноярском крае, и на севере Иркутской области», — добавили в институте.

По данным обладминистрации, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 98 лесных пожаров на общей площади 4,4 тысячи гектаров. Большая часть из них произошла на территории Верхнекетского (17 возгораний), Томского (16) и Каргасокского (15) районов. 86 лесных пожаров (87,75 % от общего числа) были потушены в течение первых суток.

«В Томской области нет действующих лесных пожаров. Ранее лесопожарные формирования региона ликвидировали в Колпашевском и Каргасокском районах пять пожаров. Все они находились в авиационной зоне контроля в труднодоступной местности», — сообщила 14 июля пресс-служба областной администрации.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.