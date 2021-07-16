В МЧС назвали регионы Сибири, где повышен риск лесных пожаров

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России проинформировали об увеличении рисков возникновения природных пожаров в ряде регионов России, говорится в сообщении на сайте института.

По данным ведомства, сложная обстановка складывается на территории юга Красноярского края, в Иркутской и Томской областях, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе.

В зоне риска также европейская часть России, где господствует антициклон и в большинстве регионов существуют 4 и 5 классы пожарной опасности. В связи с этим могут возникнуть единичные очаги природных пожаров. Если они появятся, то огонь из-за сильных порывов ветра может перейти на населенные пункты в Челябинской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

«Кроме того, на текущей неделе из-за природных пожаров в Якутии прогнозируется задымление обширных территорий как в самой республике, так и в Красноярском крае, и на севере Иркутской области», — добавили в институте.