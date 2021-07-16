В МЧС назвали регионы Сибири, где повышен риск лесных пожаров
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России проинформировали об увеличении рисков возникновения природных пожаров в ряде регионов России, говорится в сообщении на сайте института.
По данным ведомства, сложная обстановка складывается на территории юга Красноярского края, в Иркутской и Томской областях, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе.
В зоне риска также европейская часть России, где господствует антициклон и в большинстве регионов существуют 4 и 5 классы пожарной опасности. В связи с этим могут возникнуть единичные очаги природных пожаров. Если они появятся, то огонь из-за сильных порывов ветра может перейти на населенные пункты в Челябинской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.
«Кроме того, на текущей неделе из-за природных пожаров в Якутии прогнозируется задымление обширных территорий как в самой республике, так и в Красноярском крае, и на севере Иркутской области», — добавили в институте.
По данным обладминистрации, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 98 лесных пожаров на общей площади 4,4 тысячи гектаров. Большая часть из них произошла на территории Верхнекетского (17 возгораний), Томского (16) и Каргасокского (15) районов. 86 лесных пожаров (87,75 % от общего числа) были потушены в течение первых суток.
«В Томской области нет действующих лесных пожаров. Ранее лесопожарные формирования региона ликвидировали в Колпашевском и Каргасокском районах пять пожаров. Все они находились в авиационной зоне контроля в труднодоступной местности», — сообщила 14 июля пресс-служба областной администрации.