В МЧС томичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

16 марта по Томской области гидрометцентр передает штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В Томске ожидается мокрый снег, в отдельных районах области сильный снег, местами порывы ветра ночью 15-18 м/с, днем 17-22 м/с, гололед, отложение мокрого снега, ухудшение видимости. Температура ночью -3…+2°С, местами до -8°С. Температура днем +1…+6°С.





Сотрудники МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.





Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.





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