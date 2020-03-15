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15 марта,
2020
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В МЧС томичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

16 марта по Томской области гидрометцентр передает штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

В МЧС томичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник
Фото: МЧС по Томской области

В Томске ожидается мокрый снег, в отдельных районах области сильный снег, местами порывы ветра ночью 15-18 м/с, днем 17-22 м/с, гололед, отложение мокрого снега, ухудшение видимости. Температура ночью -3…+2°С, местами до -8°С. Температура днем +1…+6°С.


Сотрудники МЧС  предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.


Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. 


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