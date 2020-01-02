В МЧС разработали законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

МЧС России разработало изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций. Текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий <...> предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — говорится в документе.





Сейчас по закону принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.





Как ранее сообщал глава МЧС России Евгений Зиничев, во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства, хотя они были остро необходимы в другом месте. По словам министра, в связи с этим МЧС обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.





Также в МЧС России подготовили законопроект, устанавливающий административную ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление информации о чрезвычайных ситуациях. Текст инициативы опубликован в четверг для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.





«Законопроектом устанавливается обязанность для должностных лиц и организаций по своевременному представлению в уполномоченные органы управления в установленном порядке информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций <...>, за невыполнение которой статьи 20.6 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности», — говорится в пояснительной записке.





Статья «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч для юридических лиц.