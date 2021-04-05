В МЧС рассказали, когда ждать ледоход на Томи

Специалисты назвали сроки вскрытия рек в Томской области. Предполагается, что вскрытие рек бассейна Оби пройдет во второй – начале третьей декады апреля. Река Томь в черте областного центра может вскрыться 15 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Обь в районе села Молчаново – 21 апреля, у г. Колпашево – 24 апреля.





Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у села Тегульдет – 25 апреля. Вскрытие реки Чая у села Подгорное Чаинского района прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.





Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее – 9 мая.