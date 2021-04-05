Добрые новости
05 апреля,
2021
1
фото
Новости

В МЧС рассказали, когда ждать ледоход на Томи

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты назвали сроки вскрытия рек в Томской области. Предполагается, что вскрытие рек бассейна Оби пройдет во второй – начале третьей декады апреля. Река Томь в черте областного центра может вскрыться 15 апреля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В МЧС рассказали, когда ждать ледоход на Томи

Обь в районе села Молчаново – 21 апреля, у г. Колпашево – 24 апреля.


Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у села Тегульдет – 25 апреля. Вскрытие реки Чая у села Подгорное Чаинского района прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.


Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее – 9 мая.

Я ПОДДЕРЖИВАЮ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.