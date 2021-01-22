Добрые новости
22 января,
2021
1
фото
Новости

В МЧС хотят ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

МЧС России на фоне роста числа пожаров в домах престарелых, нелегально организованных в жилых домах, выступило с инициативой ужесточить ответственность за их работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС хотят ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах

«В последнее время отмечается использование объектов жилого фонда в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан. В этом отношении ведомством инициировано внесение изменений в законодательство РФ в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и ужесточения мер ответственности при осуществлении данной деятельности в жилых домах» — рассказали в МЧС.


В МЧС отметили, что на контроле ведомства находится более 1 700 объектов, предназначенных для проживания престарелых. Они относятся к категории чрезвычайно высокого риска.


Кроме того, в МЧС разработали проект, который предусматривает внесение изменений в КоАП.


«За повторное нарушение требований пожарной безопасности предлагается административное приостановление деятельности таких объектов на срок до тридцати суток. Указанный законопроект 22 октября 2020 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ№, — пояснили в ведомстве.


В течение прошлого года в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых и пансионах, в результате гибли люди. В этом году крупный пожар в доме престарелых в поселке Боровский под Тюменью произошел 9 января. В результате ЧП погибли семь человек.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.