В МЧС хотят ужесточить ответственность за работу домов престарелых в жилых домах

МЧС России на фоне роста числа пожаров в домах престарелых, нелегально организованных в жилых домах, выступило с инициативой ужесточить ответственность за их работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В последнее время отмечается использование объектов жилого фонда в целях осуществления деятельности по оказанию социальных услуг для престарелых граждан. В этом отношении ведомством инициировано внесение изменений в законодательство РФ в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и ужесточения мер ответственности при осуществлении данной деятельности в жилых домах» — рассказали в МЧС.





В МЧС отметили, что на контроле ведомства находится более 1 700 объектов, предназначенных для проживания престарелых. Они относятся к категории чрезвычайно высокого риска.





Кроме того, в МЧС разработали проект, который предусматривает внесение изменений в КоАП.





«За повторное нарушение требований пожарной безопасности предлагается административное приостановление деятельности таких объектов на срок до тридцати суток. Указанный законопроект 22 октября 2020 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ№, — пояснили в ведомстве.





В течение прошлого года в России произошло несколько пожаров в частных домах престарелых и пансионах, в результате гибли люди. В этом году крупный пожар в доме престарелых в поселке Боровский под Тюменью произошел 9 января. В результате ЧП погибли семь человек.