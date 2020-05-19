В масках и перчатках: соблюдают ли водители маршруток масочный режим

Водители и кондукторы, работающие в городском транспорте, обязаны соблюдать масочный режим, который действует на территории Томской области с 18 мая. Например, вот так выглядит водитель, работающий на маршруте 12.

Накануне специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок проверили соблюдение масочного и санитарного режима более чем в 200 автобусах. На утро понедельника, по информации департамента городского хозяйства, у водителей 11 автобусов не было масок, у 32 — перчаток, еще восьми сделали замечания к санитарному состоянию транспорта. Информация передана перевозчикам для оперативного устранения.





Подобные проверки будут проводиться специалистами Центра ежедневно, в том числе с участием сотрудников ГИБДД и других контролирующих структур.





Нарушителей масочного режима могут привлечь к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), в соответствии с которой судом на граждан может быть наложен административный штраф до 30 000 рублей.





У пассажира должна быть надета медицинская маска и перчатки. В случае отсутствия перчаток, при себе должен быть кожный антисептик.



