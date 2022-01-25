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Первый Томский лыжный марафон может пройти в марте

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13 марта на Тропе здоровья в районе стадиона Буревестник состоится первый томский лыжный марафон. Мероприятие входит во всероссийскую серию лыжных марафонов Russialoppet, которая объединяет 29 лыжных марафонов России и 10 самых уникальных зарубежных гонок.

В рамках мероприятия будет организован забег для любителей на 5 км, а также дистанции в 15, 30 и 50 км. Все финишеры получат памятные медали. А для лидеров в абсолютном зачете среди мужчин и женщин на дистанциях в 15, 30 и 50 км предусмотрены денежные призы.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по ссылке. Регистрация продлится до 12 марта включительно.

Участникам на дистанциях 15, 30 и 50 км необходимо иметь медицинскую справку. Для участников на дистанции 5 км медицинская справка не требуется.

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