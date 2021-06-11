В Махачкале полицейские пришли в шелтер для женщин, задержана журналистка Светлана Анохина

В Махачкале полицейские пришли в кризисную квартиру, где находилась сбежавшая из дома из-за побоев чеченка. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на журналистку и правозащитницу Светлану Анохину.

«По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, ее могут убить. Она сбежала от избиений», — сказала Анохина. Девушка ушла из дома три дня назад.

Полицейский сказал, что девушку объявили в розыск, и начал брать у нее объяснения. Анохина отметила, что пострадавшая после побега отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать ее родственникам.

Один из пришедших представился участковым, второй был без формы. По словам Анохиной, они не собирались уходить. Правозащитница, посоветовавшись с адвокатом, решила, что лучше их впустить. Сама Анохина находилась не в квартире.

Участница проекта «Марем» Екатерина Нерозникова позже сказала «Медиазоне», что полицейские вернулись через несколько часов.





«В квартире были Светлана Анохина, две волонтерки «Марем» и как минимум трое женщин, скрывающихся от домашнего насилия. Попросили пустить одного полицейского, который раньше уже заходил. Вместо этого вломилась толпа полицейских. Свету Анохину тащили вниз по лестнице. Ей стало плохо. Волонтерок насильно выпихнули из квартиры. Когда я последний раз связывалась, одна сказала, что ей кажется, что ее избили, она в шоковом состоянии. Говорит, что болит все тело. Последнее, что я знаю, что их увезли в автозаке. Судя по локации, в Ленинское РОВД», — рассказала Нерозникова.





Троих пострадавших от насилия, которые были в квартире, увезли в другой машине. Где они сейчас, неизвестно.





В группе в Фейсбуке «Южный форпост. Дагестан из нутрии (с)» написали, что Светлана Анохина и и другие задержанные до сих пор в отделе.





«На них заводят административку. Якобы они мешали проведению оперативных мероприятий по розыску пропавших. Чеченскую девушку увезли, ее, скорее всего, убьют. Ее подругу выкинули, с ней все в порядке. Прекрасное дагестанское МВД сначала хотело, чтоб девушка оговорила Свету, но девушка отказалась. Потом девушку передали в руки силовиков из Чечни. С ними был и ее отец», — говорится в сообщении.





«Медиазона» также сообщает со ссылкой на организацию «Российская ЛГБТ-сеть», что в розыск объявили девушку по имени Халимат Тарамова. Она ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией.