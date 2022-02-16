В магазинах Северска обнаружили и изъяли около тонны незаконного алкоголя

Сотрудники полиции в Северске обнаружили и изъяли из магазинов на улицах Пионерской, Транспортной и проспекте Коммунистическом около тонны незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Северску и Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области имели оперативную информацию о незаконной продаже алкоголя в определенных магазинах. Они выехали на место, выявили и задокументировали этот факт, а затем изъяли продукцию и направили ее на экспертизу.

Возбуждено пять административных дел по признакам правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.16 российского Кодекса об административных правонарушениях.