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  3. В магазинах Северска обнаружили и изъяли около тонны незаконного алкоголя
Новости

В магазинах Северска обнаружили и изъяли около тонны незаконного алкоголя

ТВ2 ТВ2

Сотрудники полиции в Северске обнаружили и изъяли из магазинов на улицах Пионерской, Транспортной и проспекте Коммунистическом около тонны незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Северску и Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области имели оперативную информацию о незаконной продаже алкоголя в определенных магазинах. Они выехали на место, выявили и задокументировали этот факт, а затем изъяли продукцию и направили ее на экспертизу.

Возбуждено пять административных дел по признакам правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.16 российского Кодекса об административных правонарушениях.

Автор:  УМВД России по Томской области
Автор:  УМВД России по Томской области
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