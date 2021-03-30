В мае из Томска будут летать чартерные рейсы в Турцию

Авиакомпания «Royal Flight» запланировала чартерные рейсы из Томска в Анталью. Полеты будут выполняться с 3 мая, раз в две недели, по понедельникам, сообщает Интерфакс.

В справочной аэропорта «Богашево» отметили, что разрешение на полеты в Турцию также запросила авиакомпания «Nordwind Airlines».

Кроме того, Интерфакс пишет со ссылкой на представителя авиакомпании «Royal Flight», что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 235 человек.

Добавим, что прибывающим в Турцию необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. Правило не касается только транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до шести лет.





Кроме того, с 15 марта власти республики ввели для всех въезжающих обязательные электронные анкеты, которые нужно заполнить за 72 часа до прилета в Турцию. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. Если турист контактировал с зараженным COVID-19, то его смогут отследить и оповестить.





Анкету необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажир должен предъявить распечатанный или скачанный документ сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета, в противном случае его не посадят на рейс.