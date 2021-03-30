Добрые новости
30 марта,
2021
1
фото
Новости

В мае из Томска будут летать чартерные рейсы в Турцию

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Авиакомпания «Royal Flight» запланировала чартерные рейсы из Томска в Анталью. Полеты будут выполняться с 3 мая, раз в две недели, по понедельникам, сообщает Интерфакс.

В мае из Томска будут летать чартерные рейсы в Турцию

Кроме того, Интерфакс пишет со ссылкой на представителя авиакомпании «Royal Flight», что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 235 человек.


В справочной аэропорта «Богашево» отметили, что разрешение на полеты в Турцию также запросила авиакомпания «Nordwind Airlines».

Добавим, что прибывающим в Турцию необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. Правило не касается только транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до шести лет.


Кроме того, с 15 марта власти республики ввели для всех въезжающих обязательные электронные анкеты, которые нужно заполнить за 72 часа до прилета в Турцию. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. Если турист контактировал с зараженным COVID-19, то его смогут отследить и оповестить.


Анкету необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажир должен предъявить распечатанный или скачанный документ сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета, в противном случае его не посадят на рейс.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.