В лобовом ДТП на трассе под Томском погиб пассажир Toyota

Автомобиль Toyota Vista столкнулся с Mitsubishi, двигаясь из поселка Самусь в сторону Томска, сообщает региональное УМВД. В результате ДТП погиб пассажир Toyota, находившийся слева на переднем пассажирском сиденье. Водители обоих машин госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла в субботу, 21 марта, днем. По предварительным данным, водитель Toyota Vista, двигаясь из поселка Самусь в сторону Томска, перед поворотом на село Петропавловка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После чего произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi.





Сотрудники полиции проводят проверку.





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