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21 марта,
2020
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В лобовом ДТП на трассе под Томском погиб пассажир Toyota

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

Автомобиль Toyota Vista столкнулся с Mitsubishi, двигаясь из поселка Самусь в сторону Томска, сообщает региональное УМВД. В результате ДТП погиб пассажир Toyota, находившийся слева на переднем пассажирском сиденье. Водители обоих машин госпитализированы в тяжелом состоянии.

В лобовом ДТП на трассе под Томском погиб пассажир Toyota
Фото: УМВД по Томской области

Авария произошла в субботу, 21 марта, днем. По предварительным данным, водитель Toyota Vista, двигаясь из поселка Самусь в сторону Томска, перед поворотом на село Петропавловка не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После чего  произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi. 


Сотрудники полиции проводят проверку.


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