Добрые новости
06 сентября,
2020
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Новости

В лесу под Томском разыскивают потерявшихся дедушку и его четырехлетнего внука: обновлено

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут дедушку и его четырехлетнего внука, которые ушли в лес за гибами. Они ушли в лес 5 сентября в 11 утра, сообщается в группе отряда. 

В лесу под Томском разыскивают потерявшихся дедушку и его четырехлетнего внука: обновлено

«Пропали Десятов Виталий Алексеевич, 58 лет, и его внук Владислав, 4 года. 5 сентября 2020 года ушли в лес за грибами в районе деревни Губино и потерялись», — говорится в группе Вконтакте «Лиза Алерт Томск».


В поисках участвуют 12 сотрудников МЧС и областной противопожарной службы. 

Волонтерам нужна помощь добровольцев. Чтобы помочь в поисках, нужно обратиться к инфооргу «Лиза Алерт». 


Как рассказал ТВ2 представитель МЧС по региону, в 19.45 пропавшие Виталий Десятов и его внук найдены живыми, подробности пока сотрудники МЧС не называют. 


— Сотрудники МЧС специализированной пожарно-спасательной части нашли пропавших в двух километрах от автомобиля, на котором они приехали в лес, — пояснили в ведомстве. 

В лесу под Томском разыскивают потерявшихся дедушку и его четырехлетнего внука: обновлено
В лесу под Томском разыскивают потерявшихся дедушку и его четырехлетнего внука: обновлено
В лесу под Томском разыскивают потерявшихся дедушку и его четырехлетнего внука: обновлено

В 20.00 добавлен комментарий МЧС по Томской области. 


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