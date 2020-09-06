В лесу под Томском разыскивают потерявшихся дедушку и его четырехлетнего внука: обновлено

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут дедушку и его четырехлетнего внука, которые ушли в лес за гибами. Они ушли в лес 5 сентября в 11 утра, сообщается в группе отряда.

«Пропали Десятов Виталий Алексеевич, 58 лет, и его внук Владислав, 4 года. 5 сентября 2020 года ушли в лес за грибами в районе деревни Губино и потерялись», — говорится в группе Вконтакте «Лиза Алерт Томск».





В поисках участвуют 12 сотрудников МЧС и областной противопожарной службы.



Волонтерам нужна помощь добровольцев. Чтобы помочь в поисках, нужно обратиться к инфооргу «Лиза Алерт».





Как рассказал ТВ2 представитель МЧС по региону, в 19.45 пропавшие Виталий Десятов и его внук найдены живыми, подробности пока сотрудники МЧС не называют.





— Сотрудники МЧС специализированной пожарно-спасательной части нашли пропавших в двух километрах от автомобиля, на котором они приехали в лес, — пояснили в ведомстве.

