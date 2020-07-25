В «Лесной даче» в период пандемии подопечных не выводили на прогулки в выходные

В период карантина из-за коронавируса к томскому омбудсмену Елене Карташовой заметно увеличилось количество поступающих жалоб от людей, проживающих в домах-интернатах или домах для престарелых. Люди жаловались на ограничения в свободе передвижения даже на территории своих учреждений. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

Так, в мае этого года руководство дома-интерната «Лесная дача» на период действия особого режима работы из-за карантина сократило количество прогулок для подопечных. Подопечные имели право гулять только с понедельника по пятницу с 10.30 до 12.00 и с 14.30 до 16.00.





«Престарелым гражданам и инвалидам нельзя было гулять по субботам и воскресеньям. В те выходные, попавшие под запрет, температура воздуха на улице составляла +28, находиться в помещениях целый день многим пенсионерам было тяжело», — говорится в сообщении.





В связи с этим правозащитники изучили законы, регулирующие жизнь в таких социальных учреждениях. Согласно им, прогулки должны быть обязательными и проводиться с учетом состояния здоровья подопечных, погоды и индивидуальных потребностей. Елена Карташова посчитала, что введенный «ковидный» запрет на прогулки в выходные является избыточным ограничением прав пожилых людей и инвалидов, и обратилась к прокурору Шегарского района с просьбой проверить соответствие действующему законодательству приказа ОГАУ «ДИПИ «Лесная дача» об установлении графика прогулок.





После проверки прокуратура опротестовала это запрет, сейчас в «Лесной даче» прогулки возобновились. Ситуация с соблюдением прав престарелых граждан и инвалидов, проживающих в домах-интернатах, остается на постоянном контроле.