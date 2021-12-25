В «Ленте» на Пушкина в Томске начали взрываться фейерверки. Возгорание удалось оперативно потушить

Очевидцы сообщают, что в Томске в «Ленте» на Пушкина, 59 начали взрываться фейерверки, пошло задымление. Людей эвакуируют.
Как сообщает пресс-служба «Ленты», камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем. Мужчина, совершивший поджог, уже задержан.
Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 16:14. Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара — два квадратных метра. Из гипермаркета эвакуировались около 500 посетителей и 150 работников. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16.26.
Как сообщает мэрия Томска, на месте пожара дежурят представители городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Октябрьского района Томска. Они участвуют в эвакуации людей и охране общественного порядка. Кроме того, вблизи гипермаркета находится автобус муниципального «Административно-хозяйственного управления», в нем могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина.
Последствия пожара:
Напомним, во вторник в томской «Ленте» на Елизаровых, 13 произошел крупный пожар. Он продолжался около 7 часов. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. Пожару присвоили максимальный — четвертый — ранг опасности. Из-за возгорания частично обрушились стены и крыша гипермаркета, огонь распространился на всю его площадь — более пяти тысяч квадратных метров. Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и задержали полицейские.