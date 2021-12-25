В «Ленте» на Пушкина в Томске начали взрываться фейерверки. Возгорание удалось оперативно потушить

Очевидцы сообщают, что в Томске в «Ленте» на Пушкина, 59 начали взрываться фейерверки, пошло задымление. Людей эвакуируют.

Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 16:14. Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара — два квадратных метра. Из гипермаркета эвакуировались около 500 посетителей и 150 работников. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16.26.

Как сообщает мэрия Томска, на месте пожара дежурят представители городской «Оперативно-дежурной службы» и администрации Октябрьского района Томска. Они участвуют в эвакуации людей и охране общественного порядка. Кроме того, вблизи гипермаркета находится автобус муниципального «Административно-хозяйственного управления», в нем могут погреться эвакуированные сотрудники и посетители магазина.