В Лагерном саду установили стелы в честь трудовых подвигов томичей в годы Великой отечественной войны

Две стелы, посвященные присвоению Томску почетного звания «Город трудовой доблести», открылись 23 апреля на главном входе в Лагерный сад.

«Томск, томичи военного поколения отдали Победе все возможное и невозможное. Томские госпитали приняли на лечение более 100 тысяч раненых. В городе работали более 30 эвакуированных предприятий, производивших продукцию для фронта. Каждая сороковая мина, выпущенная по врагу, была сделана в Томске. Большой вклад в Победу внесли наши ученые. И эти стелы, на которых запечатлены разные моменты трудового подвига томичей, отныне и навсегда будут напоминать нам и всем будущим поколениям о мужестве и стойкости жителей Томска военного времени», — сказал на открытии стел и.о. мэра Михаил Ратнер.

Автором проекта стал дизайнер Андрей Алексеев, барельефы создал скульптор Антон Гнедых. Компания «Интерстрой» изготовила и установила гранитные тумбы. Деньги на изготовление стел выделила компания «Томское пиво».





Звание Город трудовой доблести Российской Федерации присваивается городам России, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».





В Томске к концу 1941 года были размещены три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений.​