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28 декабря,
2019
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В Лагерном саду нашли древнее поселение эпохи неолита

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В районе Лагерного сада, в раскопе площадью шесть квадратных метров, нашли артефакты, указывающие на изготовление каменных орудий.

В Лагерном саду нашли древнее поселение эпохи неолита
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии

Площадь выявленного археологического памятника – 1683 квадратных метра. Эту территорию включили в перечень выявленных объектов культурного наследия с утверждением границ объекта и установлением особого режима использования этих земель.

В Лагерном саду нашли древнее поселение эпохи неолита
Фото: администрация Томской области

«В Лагерном саду на глубине до половины метра археологи обнаружили более 200 находок. Это сколы и отщепы камня, заготовки каменных орудий, которые, судя по всему, оказались неудачными и были выброшены», — отметила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина. Она также уточнила, что обнаруженная стоянка датирована эпохой неолита.


В 2019 году археологи выявили границы и примерный возраст объекта археологического наследия «Поселение Казанка I» в Томском районе, а также «Местонахождение Арышевское» в Зырянском районе.


В середине XX века на территории археологического объекта в районе Лагерного сада студенты Томского политехнического университета обнаружили человеческие останки и два каменных топора. После этого в 1955 году знаменитый томский археолог Андрей Дульзон провел раскопки и выявил 87 погребений: 55 мусульманских, 27 эпохи неолита и пять эпохи бронзы и средневековья.

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