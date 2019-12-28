В Лагерном саду нашли древнее поселение эпохи неолита

В районе Лагерного сада, в раскопе площадью шесть квадратных метров, нашли артефакты, указывающие на изготовление каменных орудий.

Площадь выявленного археологического памятника – 1683 квадратных метра. Эту территорию включили в перечень выявленных объектов культурного наследия с утверждением границ объекта и установлением особого режима использования этих земель.

«В Лагерном саду на глубине до половины метра археологи обнаружили более 200 находок. Это сколы и отщепы камня, заготовки каменных орудий, которые, судя по всему, оказались неудачными и были выброшены», — отметила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина. Она также уточнила, что обнаруженная стоянка датирована эпохой неолита.





В 2019 году археологи выявили границы и примерный возраст объекта археологического наследия «Поселение Казанка I» в Томском районе, а также «Местонахождение Арышевское» в Зырянском районе.





В середине XX века на территории археологического объекта в районе Лагерного сада студенты Томского политехнического университета обнаружили человеческие останки и два каменных топора. После этого в 1955 году знаменитый томский археолог Андрей Дульзон провел раскопки и выявил 87 погребений: 55 мусульманских, 27 эпохи неолита и пять эпохи бронзы и средневековья.