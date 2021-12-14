В Кузбассе закрывается старейшая молочная кухня, где дети получают лечебное питание

В Прокопьевске Кемеровской области закрывают молочные кухни, в которых биолакт, наринэ и другие продукты выдают бесплатно или по льготным ценам, сообщает «Тайга. Инфо». В настоящее время в Прокопьевске осталось семь филиалов кухни, а из четырех цехов остался один. В них висят объявления, что с 1 января 2022 года городская молочная кухня ликвидируется.

По словам заведующей производством прокопьевской молочной кухни Ольги Шваб, власти ничего не объяснили сотрудникам.

«Пришла бухгалтерия. Сказала, что лимит на 2022 год нам не дали, поэтому молочная кухня ликвидируется, — рассказала Шваб. — Мы предупредили родителей, везде объявления развешали. Родители в шоке. Они писали губернатору Кузбасса [Сергею] Цивилёву, писали [премьер-министру Михаилу] Мишустину, собирали подписи. <…> Мы сейчас подчиняемся Прокопьевской горбольнице, которую возглавляет Ирина Вереинова. Она подписала приказ о ликвидации молочной кухни в городе и сокращении штатов. Родители писали ей заявления, но она сейчас на больничном. Насколько мне известно, ни от кого никакой реакции на обращения не было».

По словам Ольги Шваб, в Прокопьевск на пункты выдачи продукции за биолактом, наринэ и творогом приезжают даже из соседних городов, где молочные кухни уже закрылись. Не только льготники, но и покупающие за полную цену. В 2016 году, например, молочные кухни закрыли в крупнейшем кузбасском городе — Новокузнецке. Тогда власти утверждали, что состояние не соответствует санитарным нормам, и поэтому их закрывают на реконструкцию. Потом их просто не открыли.

По словам заведующей производством прокопьевской молочной кухни Ольги Шваб, в октябре продукцию получали бесплатно около 200 детей из малообеспеченных семей и столько же — по льготным ценам. По данным и. о. главврача Прокопьевской горбольницы Ирины Гребневой на конец ноября, продукцию бесплатно получал 81 ребенок. Как считает Ольга Шваб, это связано с тем, что накануне закрытия кухни семьи не захотели подтверждать статус малообеспеченных.

«В Прокопьевске молочные кухни удалось сохранить даже в 1990-е, когда всё было гораздо депрессивнее, но власти прекрасно понимали, что это важно, — отметил Кудря. — Сейчас денег нет. Я понимаю, что денег может не быть на проведение банкета, инаугурации или на новый служебный автомобиль для 28-го зама мэра. Но на детей деньги должны быть всегда. Дети — это святое», — возмущается житель Прокопьевска Алексей Кудря, который 20 лет назад ходил на молочную кухню.