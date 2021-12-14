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В Кузбассе закрывается старейшая молочная кухня, где дети получают лечебное питание

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В Прокопьевске Кемеровской области закрывают молочные кухни, в которых биолакт, наринэ и другие продукты выдают бесплатно или по льготным ценам, сообщает «Тайга. Инфо». В настоящее время в Прокопьевске осталось семь филиалов кухни, а из четырех цехов остался один. В них висят объявления, что с 1 января 2022 года городская молочная кухня ликвидируется.

Автор:  Тайга.Инфо
Автор:  Тайга.Инфо

По словам заведующей производством прокопьевской молочной кухни Ольги Шваб, власти ничего не объяснили сотрудникам.

«Пришла бухгалтерия. Сказала, что лимит на 2022 год нам не дали, поэтому молочная кухня ликвидируется, — рассказала Шваб. — Мы предупредили родителей, везде объявления развешали. Родители в шоке. Они писали губернатору Кузбасса [Сергею] Цивилёву, писали [премьер-министру Михаилу] Мишустину, собирали подписи. <…> Мы сейчас подчиняемся Прокопьевской горбольнице, которую возглавляет Ирина Вереинова. Она подписала приказ о ликвидации молочной кухни в городе и сокращении штатов. Родители писали ей заявления, но она сейчас на больничном. Насколько мне известно, ни от кого никакой реакции на обращения не было».

По словам Ольги Шваб, в Прокопьевск на пункты выдачи продукции за биолактом, наринэ и творогом приезжают даже из соседних городов, где молочные кухни уже закрылись. Не только льготники, но и покупающие за полную цену. В 2016 году, например, молочные кухни закрыли в крупнейшем кузбасском городе — Новокузнецке. Тогда власти утверждали, что состояние не соответствует санитарным нормам, и поэтому их закрывают на реконструкцию. Потом их просто не открыли.

По словам заведующей производством прокопьевской молочной кухни Ольги Шваб, в октябре продукцию получали бесплатно около 200 детей из малообеспеченных семей и столько же — по льготным ценам. По данным и. о. главврача Прокопьевской горбольницы Ирины Гребневой на конец ноября, продукцию бесплатно получал 81 ребенок. Как считает Ольга Шваб, это связано с тем, что накануне закрытия кухни семьи не захотели подтверждать статус малообеспеченных.

«В Прокопьевске молочные кухни удалось сохранить даже в 1990-е, когда всё было гораздо депрессивнее, но власти прекрасно понимали, что это важно, — отметил Кудря. — Сейчас денег нет. Я понимаю, что денег может не быть на проведение банкета, инаугурации или на новый служебный автомобиль для 28-го зама мэра. Но на детей деньги должны быть всегда. Дети — это святое», — возмущается житель Прокопьевска Алексей Кудря, который 20 лет назад ходил на молочную кухню. 

«Ладно молочная кухня, а вы в курсе, что отделение детской реанимации в Прокопьевске тоже закрыли? — говорит он. — Не дай бог что с ребенком случится — езжайте в Новокузнецк. За час езды ребенок может просто умереть. Виноваты будут наши оптимизаторы медицины. Я — человек очень лояльный к власти. Считаю, что власть должна быть, что она все равно делает что-то хорошее для людей. Но вот отношения властей к медицине я не понимаю. Такое ощущение, что взят курс на ее полный развал в городе и в области».

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