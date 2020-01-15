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15 января,
2020
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В Кузбассе заключенные построили из снега Храм Христа Спасителя

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В городе Белово заключенные исправительной колонии № 44 построили снежную копию Храма Христа Спасителя, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Храм построили на территории колонии, его высота — 5,5 метров. 

В Кузбассе заключенные построили из снега Храм Христа Спасителя
Фото: пресс-служба УФСИН по Кемеровской области

Над его созданием трудились семеро осужденных при участии иерея Павла Букановича и сотрудников отдела воспитательной работы с осужденными, — говорится в сообщении. — На уроках истории в школе осужденные узнали о сложной судьбе этого храма, который строился десятилетия, затем был разрушен практически до основания, а в 1994 году воссоздан в прежних архитектурных формах. Так и пришла идея возведения именно Кафедрального Собора Московской Епархии и всей РПЦ.

В ближайшие дни возле храма появится купель для омовения осужденных в Крещение. В православной общине ИК-44, по данным УФСИН, состоят около 70 человек.

На территории 44-й колонии есть настоящий храм и церковный хор. Для заключенных ИК проводятся богословские курсы, уроки песнопения «и даже проходит Крестный ход». По итогам 2019 года православная община колонии стала одной из лучших в Кузбассе.

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