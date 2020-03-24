В Кузбассе выздоровел первый заболевший коронавирусом

В Кемерово из больницы выписали пациента, лечившегося от коронавируса. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщает «Коммерсант.Сибирь» со ссылкой на региональные власти.
15 марта власти Кемеровской области сообщили о двух случаях заражения коронавирусом. Тогда в регионе создали штаб по охране здоровья, а на следующий день ввели особый режим: перевели учебные заведения в дистанционный режим, перенесли мероприятия и запретили собрания с участием более 100 человек.
На сегодняшний день о новых случаях заражения в Кузбассе не сообщается.
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