В Кузбассе выздоровел первый заболевший коронавирусом

В Кемерово из больницы выписали пациента, лечившегося от коронавируса. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщает «Коммерсант.Сибирь» со ссылкой на региональные власти.

Наши врачи вылечили пациента, заболевшего коронавирусом! Его уже выписали. Анализы показали отсутствие инфекции, – написал в Facebook глава Кузбасса Сергей Цивилев. – Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше. 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей. Благодарен медикам за их работу. Всем кузбассовцам желаю крепкого здоровья, берегите себя!

15 марта власти Кемеровской области сообщили о двух случаях заражения коронавирусом. Тогда в регионе создали штаб по охране здоровья, а на следующий день ввели особый режим: перевели учебные заведения в дистанционный режим, перенесли мероприятия и запретили собрания с участием более 100 человек.





На сегодняшний день о новых случаях заражения в Кузбассе не сообщается.





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