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24 марта,
2020
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В Кузбассе выздоровел первый заболевший коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Кемерово из больницы выписали пациента, лечившегося от коронавируса. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, сообщает «Коммерсант.Сибирь» со ссылкой на региональные власти.

В Кузбассе выздоровел первый заболевший коронавирусом

Наши врачи вылечили пациента, заболевшего коронавирусом! Его уже выписали. Анализы показали отсутствие инфекции, – написал в Facebook глава Кузбасса Сергей Цивилев. – Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше. 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей. Благодарен медикам за их работу. Всем кузбассовцам желаю крепкого здоровья, берегите себя!

15 марта власти Кемеровской области сообщили о двух случаях заражения коронавирусом.  Тогда в регионе создали штаб по охране здоровья, а на следующий день ввели особый режим: перевели учебные заведения в дистанционный режим, перенесли мероприятия и запретили собрания с участием более 100 человек.


На сегодняшний день о новых случаях заражения в Кузбассе не сообщается. 


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