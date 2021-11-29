В Кузбассе ввели режим ЧС после взрыва на шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью 51 человека после взрыва на шахте «Листвяжная».

«Ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Чрезвычайная ситуация». Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования», — сказано в распоряжении губернатора.

Интерфакс со ссылкой на собственный источник сообщил, что режим ЧС продлится до завершения работ на шахте. «Предполагается его снять, когда тела погибших будут подняты на поверхность и завершатся все работы на шахте», — рассказал агентству источник.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. В это время под землей находились 285 человек. На поверхность удалось выйти более 200 сотрудникам. По последним данным, считаются погибшими оставшиеся в шахте 46 горняков и пять горноспасателей, переставших выходить на связь. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября.

После этого суд в Кузбассе отправил в СИЗО обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности директор шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Также под арестом находятся обвиняемые по делу о халатности сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Бывший сотрудник шахты Денис Тимохин рассказал Тайге.инфо, что на «Листвяжной» систематически нарушалась техника безопасности: содержание метана в воздухе там более чем в два раза превышало норму, при этом в технику «ставили перемычки», чтобы она продолжала работать при такой концентрации газа.