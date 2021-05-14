В Кузбассе сняли с грузового поезда двух томских студентов

Транспортные полицейские сняли двух молодых людей с грузового поезда на станции Яшкино. Сообщение о том, что на станции Яшкино внепланово остановился грузовой поезд, поступило в линейный отдел полиции (ЛОП) на станции Тайга. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала и доставила в дежурную часть двоих 19-летних уроженцев Новосибирска. Они учатся в одном из томских вузов.





«Транспортные полицейские установили, что студенты забрались в грузовой состав на станции Инская и решили проехать на нем ради интереса», — отмечается в сообщении.





В ведомстве добавили, что в этот день полицейским на станции Юрга пришлось доставать со дна пустого вагона грузового поезда ещё одного нелегального пассажира. Выяснилось, что мужчина накануне находился в состоянии алкогольного опьянения и искал металлолом.

Он забрался на грузовой состав и провалился в пустой вагон. Самостоятельно выбраться наружу житель Тайги не смог и заснул. После плановой остановки поезда в Юрге мужчина проснулся и начал стучать в стенки вагона, чем привлек внимание машиниста.





В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы по части 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольный проезд в грузовом поезде).



Транспортная полиция напоминает, что проезд пассажиров на подножках, крышах вагонов и в других, не приспособленных для проезда людей местах, может привести к трагическим последствиям.