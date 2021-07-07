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Главная Новости В Кузбассе случилась угольная буря
Новости

В Кузбассе случилась угольная буря

ТВ2
ТВ2 ТВ2
16 часов назад

Жители Кузбасса сообщили об угольной буре, которая прошла над Киселевском в день 300-летия Кемеровской области, 6 июля.

Видеозаписями, на которых видно, как черное облако угольной пыли надвигается на Киселевск, поделились жители в соцсетях. Один из авторов, который снимал произошедшее из окна авто, предположил, что пыль поднялась с угольных разрезов.

«С разреза пыль дует, дорогу даже не видно», – комментирует мужчина во время видеосъемки.

Еще одно видео появилось на YouTube:

Отметим, 6 июля Кемеровскую область посетил президент России Владимир Путин. Его визит был связан с юбилеем региона. В числе прочего он отмечал, что знает о неблагоприятной экологической обстановке в регионе и пожелал «добиться ощутимых результатов» в решении экологических проблем.

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