В Кузбассе случилась угольная буря

Жители Кузбасса сообщили об угольной буре, которая прошла над Киселевском в день 300-летия Кемеровской области, 6 июля.

Видеозаписями, на которых видно, как черное облако угольной пыли надвигается на Киселевск, поделились жители в соцсетях. Один из авторов, который снимал произошедшее из окна авто, предположил, что пыль поднялась с угольных разрезов.