В Кузбассе школы перевели на дистанционку

Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — говорится в сообщении администрации области.
В этот же период работодатели обязаны перевести не менее 30 % сотрудников на удаленный режим работы. Исключение в данном вопросе делается для ряда предприятий, например, для организаций с непрерывным циклом работы и нефтегазового сектора.
В Томской области власти скорректировали график выхода на каникулы, чтобы развести потоки учащихся и провести санацию школ. По словам замгубернатора Людмилы Огородовой, сегодня не идет речи о переходе на дистанционное обучение школьников, студентов и работе в режиме дежурных групп детсадов.
«Решение по переходу на дистанционное обучение мы не приняли, хотя обсуждали. Обсуждали разные варианты, потому что рост заболеваемости требовал обсуждения всех сценариев. Губернатор утвердил сценарий очного обучения», — говорила она.
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