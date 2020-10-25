В Кузбассе школы перевели на дистанционку

Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.



«На период с 26 октября 2020 года по 22 ноября 2020 года все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — говорится в сообщении администрации области.



В этот же период работодатели обязаны перевести не менее 30 % сотрудников на удаленный режим работы. Исключение в данном вопросе делается для ряда предприятий, например, для организаций с непрерывным циклом работы и нефтегазового сектора.