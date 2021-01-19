В Кузбассе разработали сорбенты из промышленных отходов

Сотрудники Кузбасского государственного технического университета разработали сорбенты для очистки водоемов от разливов нефти. В качестве сырья для изготовления таких сорбентов используют промышленные отходы, сообщает журнал «Наука в Сибири».

Главные преимущества инновационного нефтесорбента — магнитоуправляемость и плавучесть, — цитирует журнал доцента кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ Елену Ушакову. — Основа сорбента — магнетитовое ядро, оно позволяет притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов.

Для изготовления килограмма нефтесорбента нужно около 280 грамм ила, 900 грамм угольной пыли и около 50 грамм магнетита. Таким способом можно не только изготавливать очистители, но и утилизировать отходы.





В публикации говорится, что сорбенты могут работать при очень низких температурах, сильном ветре и даже подо льдом. Ученые продолжают совершенствовать разработку, изучают способы термообработки магнетитового ядра, пределы его термостойкости и прочности.



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