В Кузбассе противников строительства Крапивинской ГЭС не пустили на публичные слушания

В населенных пунктах Кузбасса начались публичные слушания по проекту достройки Крапивинской ГЭС на Томи. 21 февраля они проходили в селе Большая Талда Прокопьевского муниципального округа и должны были начаться в 11.00. Активисты, выступающие против достройки, приехали за час до начала слушаний, но в зал их не пустили, объяснив, что все места уже заняты. Об этом активисты сообщили в своем чате и на странице в Instagram.
«К сожалению, мы не можем сейчас вас уже принять, потому что свободных мест в зале уже нет. Время сейчас 10:00. Я понимаю, что вы приехали за час до слушаний, но есть те, кто приехал еще раньше. Мы можем обеспечить вам доступ в дистанционном формате через Zoom-конференцию», — сказали активистам на входе в помещение.
По словам активистов, они получили ссылку на конференцию и код для идентификации в ней, но не все желающие смогли войти по ней в конференцию. «Это не слушания, а выступления ботов», — отметила одна из участниц чата активистов.
Ранее мы рассказывали, что в 2020 году губернатор Кузбасса презентовал в Госдуме проект достройки ГЭС на Томи, эту идею поддержали, но нужно было найти инвесторов. В 2021 году стало известно, что власти региона подписали соглашение о сотрудничестве при достройке сразу с двумя крупными компаниями — РУСАЛ и РусГидро. Сейчас проект достройки готов, его составил институт из Санкт-Петербурга «Ленгидропроект». Проект проходит процедуру оценки воздействия на окружающую среду. В муниципалитетах Кемеровской области в феврале должны начаться общественные слушания по проекту. Местные активисты уже жаловались на то, что информация о слушаниях не доносится до населения должным образом, а в некоторые поселках слушания назначают на рабочее время.
Ученые гидрологи и экологи говорят о том, что проект недоработан и может быть опасным для жителей бассейна Томи, в том числе для томичей. В нем не учтены объемы воды в верхнем течении, не сделаны прогнозы прохождения ледохода ниже по течению, есть опасность возникновения заторов. Также из проекта непонятно, что будет с городами и селами ниже по течению, если плотину прорвет в результате землетрясения. Также экологи отмечают несоизмеримость времени для природы с экономической и энергетической выгодой от проекта. Мы подробно писали о недостатках проекта и опасностях строительства в материале: На Томи хотят достроить Крапивинскую ГЭС. О каких последствиях для природы и жителей бассейна говорят экологи и гидрологи. Против достройки выступил и экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.