В Кузбассе противников строительства Крапивинской ГЭС не пустили на публичные слушания

В населенных пунктах Кузбасса начались публичные слушания по проекту достройки Крапивинской ГЭС на Томи. 21 февраля они проходили в селе Большая Талда Прокопьевского муниципального округа и должны были начаться в 11.00. Активисты, выступающие против достройки, приехали за час до начала слушаний, но в зал их не пустили, объяснив, что все места уже заняты. Об этом активисты сообщили в своем чате и на странице в Instagram.

«К сожалению, мы не можем сейчас вас уже принять, потому что свободных мест в зале уже нет. Время сейчас 10:00. Я понимаю, что вы приехали за час до слушаний, но есть те, кто приехал еще раньше. Мы можем обеспечить вам доступ в дистанционном формате через Zoom-конференцию», — сказали активистам на входе в помещение.

По словам активистов, они получили ссылку на конференцию и код для идентификации в ней, но не все желающие смогли войти по ней в конференцию. «Это не слушания, а выступления ботов», — отметила одна из участниц чата активистов.