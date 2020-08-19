В Кузбассе протестующие против угледобычи потребовали отставки губернатора

Жители кузбасского поселка Черемза продолжают бастовать против угледобычи разреза «Кузнецкий Южный». Новое видео с протестами активисты опубликовали на Youtube-канале. Они требуют отставки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и руководителя разреза Тимура Франка.

В своем обращении жители обвиняют управляющего разреза «Кузнецкий Южный» Тимура Франка в «геноциде». Также в ролике жители скандируют «Цивелев, в отставку!».





«Руководителю бандитского формирования разрез «Кузнецкий Южный» Тимуру Франку, — обращаются жители в ролике, — Позорный лживый персонаж, обесчестивший себя деяниями, квалифицируемыми в юридической практике как геноцид. Своими преступлениями ты добиваешь и без того небезупречную репутацию угольной отрасли России и делаешь это в кризисных условиях. Когда существование угледобычи полностью зависит от экспорта, думаем, что росскийские экспортеры угля, выразят тебе благодарность».





По мнению протестующих, Тимур Франк «сфальсифицировал документы и приступил к уничтожению наших природных ресурсов... Тем самым подписал приговор существованию традиционной деятельности шорского народа».





«Могли ли мы представить, что против наших дочерей, жен, матерей, учителей и врачей, против местных жителей, которые просто хотят дышать чистым воздухом, будут брошены силы Федерации рукопашного боя Кузбасса и охранники ЧОП, — говорят в видеобращении. — Мы считаем тебя недостойным даже ходить по нашей земле, не то, что рыть или добывать недры. Мы со всякой сволочью переговоров не ведем, поэтому Тимур Владимирович Франк, пошел отсюда морем. С собой можешь прихватить продажных представителей власти».





Жители считают, что такая ситуация в Черемзе случилась, потому что на территории Кемеровской области не действует закон.





Добавим, это не первое противостояние жителей Кузбасса и угледобывающей компании. 13 августа жителей кузбасского поселка Черемза штурмовал ЧОП.





Осенью 2019 года жители ближайших поселков выступили против строительства угольного разреза в Черемзе и углепогрузочной площадки неподалеку от железнодорожной станции Томусинская на землях сельскохозяйственного назначения. Но в мае 2020 года во время карантина по коронавирусу у поселений появилась тяжелая техника, которая начала работы.





В июне 2020 года жители поселка Черемза объявили бессрочную голодовку. Они требовали убрать технику и отправить в отставку главу Новокузнецкого района Андрея Шарнина, который, по их словам, выступает за угольщиков.





ООО «Разрез Кузнецкий Южный», по данным системы Фокус.Контур, принадлежит ООО «Разрез Нагорный», ООО «Альфа» и Дмитрию Чиракадзе. Баланс компании на конец 2019 года равен 1 мрд рублей. Также к владельцам компании «Разрез Кузнецкий Южный» относится фирма, находящаяся на Кипре.