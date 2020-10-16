В Кузбассе произошло землетрясение, два шахтера получили травмы

На юге Кемеровской области произошли два землетрясения, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.





Первое землетрясение магнитудой 3 произошло южнее Шерегеша. Второе зафиксировали в Таштагольском районе в 7 километрах от юго-востока Шерегеша. Его магнитуда составила 4,2, а интенсивность в эпицентре специалисты оценили в 5,2 балла.



Как сообщили в администрации Таштагольского района, при землетрясении пострадали два горняка. По их данным, 16 октября в 3 часа 13 минут сейсмостанция Новосибирска зафиксировала движения в районе Бийской гривы. От этого на шахте Шерегешского рудника на участке «Новый Шерегеш» произошел толчок.



«Поступила информация о том, что травмированы 2 человека. Предварительно травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней степени тяжести, в сознании», — сообщили в администрации.





Всех горняков вывели на поверхность. Администрация обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и приготовить документы и лекарства на случай новых толчков. Информации о других жертвах и разрушениях к этому часу нет.