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16 октября,
2020
Новости

В Кузбассе произошло землетрясение, два шахтера получили травмы

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

На юге Кемеровской области произошли два землетрясения, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.


Первое землетрясение магнитудой 3 произошло южнее Шерегеша. Второе зафиксировали в Таштагольском районе в 7 километрах от юго-востока Шерегеша. Его магнитуда составила 4,2, а интенсивность в эпицентре специалисты оценили в 5,2 балла.

Как сообщили в администрации Таштагольского района, при землетрясении пострадали два горняка. По их данным, 16 октября в 3 часа 13 минут сейсмостанция Новосибирска зафиксировала движения в районе Бийской гривы. От этого на шахте Шерегешского рудника на участке «Новый Шерегеш» произошел толчок. 

«Поступила информация о том, что травмированы 2 человека. Предварительно травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней степени тяжести, в сознании», — сообщили в администрации. 


Всех горняков вывели на поверхность. Администрация обратилась к жителям с просьбой сохранять спокойствие и приготовить документы и лекарства на случай новых толчков. Информации о других жертвах и разрушениях к этому часу нет.

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