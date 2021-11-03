В Кузбассе призвали Лебедева извиниться за открытку с горящим кинозалом

Глава Кузбасса призвал дизайнера Артемия Лебедева извиниться за открытку к Хэллоуину. Открытку, на которой изображен пожар в кинотеатре, к Хэллоуину опубликовала «Студия Артемия Лебедева». Пользователи соцсетей заявили об ассоциации с пожаром в «Зимней вишне» и назвали это «спекуляцией на трагедии», пишет РБК.

Открытки были опубликованы в 31 октября в Instagram «Студии Артемия Лебедева». В комментариях к публикации многие пользователи писали, что у них возникают ассоциации с пожаром в «Зимней вишне», где во время кинопросмотра погибли почти 40 детей, которые не смогли сразу выйти из кинозала из-за закрытого эвакуационного выхода. Пользователи писали, что это «перебор», и называли изображение «спекуляцией на трагедии».

В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале поддержал возмутившихся граждан

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески», — написал губернатор. Он также заявил, что если у авторов изображения «осталось хоть немножечко совести», они должны публично извиниться перед жителями Кемеровской области.



Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего в проводке произошло короткое замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, а все эвакуационные выходы были закрыты.

Недавно суд огласил приговор по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Подсудимые получили от 6 до 14 лет лишения свободы.