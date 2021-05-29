В Кузбассе приемные мамы украли со счетов опекаемых детей 20 млн рублей

В Кемеровской области четыре женщины незаконно снимали деньги со счетов опекаемых ими детей. В этом им помогала сотрудница опеки, сообщает СК по региону.

Суд рассмотрит дело четырех женщин и специалиста опеки. Опекуны около года воровали деньги со счетов детей через сотрудницу опеки.

По версии следствия, 49-летняя бывший специалист опеки и попечительства помогала обворовывать опекаемых детей 50-, 43-, 64- и 43-летней жительницам Яшкинского района. Они обвиняются в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере),10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), 18 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).





По информации СК, с мая 2018 по июнь 2019 года специалист органа опеки и попечительства помогла четырем местным жительницам незаконно снять денежные средства со счетов опекаемых ими детей.





«Она изготавливала разрешения органа опеки и попечительства на снятие со счетов детей крупных сумм. Затем опекуны получили подписи от детей, объясняя им необходимость снятия денег различными бытовыми нуждами. Примечательно, что сначала она же помогала женщинам оформить документы на опеку, а затем незаконно оформляла разрешения на снятие крупных сумм с их счетов. При этом она достоверно знала, что одномоментно такая крупная сумма не может быть снята в интересах ребенка и на его нужды»,— сообщают в СК.





Одна из обвиняемых при содействии специалиста опеки смогла снять с банковских счетов двух приемных детей около 4 млн рублей. При этом деньги женщина потратила не на опекаемых детей, как предусмотрено законом, а купила дом для своего несовершеннолетнего ребенка.





«С целью скрыть преступность своего деяния, часть дома она оформила на опекаемых детей. В общей сложности женщина сняла со счетов опекаемых детей около 6,5 млн рублей», — добавляют в ведомстве.





По такой же схеме специалист отдела опеки и попечительства помогла другой обвиняемой снять порядка 9 млн рублей со счетов семи опекаемых детей, а ее матери – снять со счетов двух приемных детей около 3,2 млн рублей. Деньги они потратили на приобретение жилья в другом регионе страны, а также на ремонт дома в одном из районов Кузбасса.





Еще одна обвиняемая сняла со счетов двух приемных детей около 2 млн рублей, которые она также потратила на приобретение недвижимости для себя.





О преступной деятельности специалиста отдела опеки и попечительства стало известно, когда две обвиняемые с приемными детьми переехали на постоянное место жительство в другой регион России и встали на учет в местные органы опеки и попечительства.





Последние стали проверять информацию о наличии денежных средств на банковских счетах опекаемых детей. Материалы были переданы в территориальные следственные органы.





Потерпевшим проведены психолого-психиатрические экспертизы. Результаты показали, что опекаемые не осознавали характер совершаемых в отношении них преступлений, подписывая разрешения на снятие денежных средств с их счетов, были убеждены в правоте опекуна.





Со следствием трое из обвиняемых сотрудничали, вину признали. Кроме того, две обвиняемые вернули на счета приемных детей часть похищенных денег.





В ходе предварительного следствия проведены обыски в жилище и на рабочем месте обвиняемых, изъяты чеки, электронные носители информации. Проведены 17 различных судебных экспертиз, результаты которых помогли доказать причастность обвиняемых к исчезновению денег со счетов потерпевших. Материалы уголовного дела составили 76 томов. Приставы наложили арест на автомобили обвиняемых.





«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в СК.





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