В Кузбассе отменили QR-коды для посещения общественных мест

В Кемеровской области сняты некоторые меры по противодействию коронавирусу. Распоряжение об этом опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса. Так, в этом регионе России больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий.

Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спортивного сооружения. Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

На сайте правительства Кузбасса не поясняется в связи с чем принято такое решение.

Для справки: За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2011 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 пациентов скончались.

Вместе с тем примечательно, что в то время как соседи отменяют избыточные меры по противодействию коронавирусу, в администрации Томской области закручивают гайки. Так представитель пресс-службы обладминистрации сообщил РИА Томск, что томичи, желающие попасть в здание администрации Томской области, теперь должны предъявлять не только стандартные документы, удостоверяющие личность, но и QR- коды или отрицательный результат теста ПЦР. Правила пропускного режима в здание администрации Томской области в связи с продолжающейся пандемией изменились 4 февраля 2022 года.