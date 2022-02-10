В Кузбассе отменили QR-коды для посещения общественных мест

В Кемеровской области сняты некоторые меры по противодействию коронавирусу. Распоряжение об этом опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса. Так, в этом регионе России больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий.
Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70% от пропускной способности спортивного сооружения. Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.
На сайте правительства Кузбасса не поясняется в связи с чем принято такое решение.
Для справки: За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 2011 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 пациентов скончались.
Вместе с тем примечательно, что в то время как соседи отменяют избыточные меры по противодействию коронавирусу, в администрации Томской области закручивают гайки. Так представитель пресс-службы обладминистрации сообщил РИА Томск, что томичи, желающие попасть в здание администрации Томской области, теперь должны предъявлять не только стандартные документы, удостоверяющие личность, но и QR- коды или отрицательный результат теста ПЦР. Правила пропускного режима в здание администрации Томской области в связи с продолжающейся пандемией изменились 4 февраля 2022 года.
За время пандемии томские чиновники итак разучились общаться с живыми людьми, отменили личные приемы и массовые встречи. И вот теперь еще один забор поставили между собой и томичами. К слову: больше 30% взрослых томичей не вакцинированы. То есть для них Белый дом в принципе не доступен, - прокомментировала решение обладминистрации депутат гордумы Елена Ульянова.
Кроме того, с 1 февраля новые ограничения ввели в Томской области из-за роста числа заболевших ковидом. Так, в регионе приостановлена плановая медицинская помощь (исключение — пациенты, для которых отсрочка медицинской помощи критична). Заполняемость посадочных мест на всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях не должна превышать 50%. Предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия. Школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19, переводятся на дистанционное обучение. Подробнее о всех действующих ограничениях, здесь.