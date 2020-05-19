В Кузбассе открываются уличные кафе и веранды

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил до 25 мая режим повышенной готовности, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, но вместе с тем прекратил действие ряда ограничительных мер на большей части территории Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. «Открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором», – рассказал Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что владельцы заведений общественного питания должны будут выполнить требования по дезинфекции помещений, расстановке столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочном режим для персонала.

При этом «летники» разрешено открыть в Кемерове, Березовском, Гурьевске, Киселевске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Мысках и Прокопьевске, а также Таштогольском районе, на территории которого находится Шерегеш. В Новокузнецке работа баров по-прежнему запрещена.





С 24 мая планируется открыть торговые центры, за исключением фуд-кортов, кинозалов и детских развлекательных комплексов.

По словам Цивилёва, в Кузбассе «нет резкого роста числа заболевших, а уровень заболеваемости остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа»: «Нужно еще около двух недель, чтобы оценить ситуацию и решить — можно ли продолжить снятие ограничений».





Количество заболевших COVID-19 в Кузбассе достигло 342 человек. Из них 117 человек вылечились, семеро скончались.