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В Кузбассе обнаружили тела двух пропавших девочек

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В Киселевске обнаружили тела пропавших 10-летних Ульяны Дегтярь и Насти Феслер. Подозреваемый Виктор Пестерников уже признался в их убийстве, сейчас он задержан, сообщает тг-канал Baza. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» остановили поиск и начали проверку информации.

По информации Life, сначала мужчина отрицал вину. «Дети семечки попросили, я купил им пакет и еще газировки. Они голубей покормили, я пошел, и они тоже домой ушли», — заявлял Пестерников.

Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

Ранее сообщалось, что 10-летние Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу №12 6 сентября. С тех пор их местонахождение не было известно. 7 сентября волонтеры начали поиск, следственный комитет возбудил уголовное дело. 

В соцсетях были опубликованы фотография и видеозаписи с камеры одного из магазинов. На кадрах видно, что девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, по словам автора публикации, якобы покупал школьницам сладости. На записи стоит время — около 17:00. Еще на одной записи мужчина и школьницы уходят в сторону стоянки и скрываются за ближайшим домом.

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