В Кузбассе обнаружили тела двух пропавших девочек

В Киселевске обнаружили тела пропавших 10-летних Ульяны Дегтярь и Насти Феслер. Подозреваемый Виктор Пестерников уже признался в их убийстве, сейчас он задержан, сообщает тг-канал Baza. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» остановили поиск и начали проверку информации.

По информации Life, сначала мужчина отрицал вину. «Дети семечки попросили, я купил им пакет и еще газировки. Они голубей покормили, я пошел, и они тоже домой ушли», — заявлял Пестерников.

Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.