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В Кузбассе члены избиркома проводили махинации с бюллетенями после закрытия участков

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В Кузбассе члены УИК №789 перекладывали стопки бюллетеней в сейф-пакет уже после закрытия участка. Видео Тайге.инфо прислали местные представители ЛДПР.

На записи видно, как три женщины вытаскивают стопки бюллетеней, запихивают их в сейф-пакет и откладывают еще куда-то. Когда одна из женщин заметила, что ее снимают через окно, она решила спрятаться под стол.

Видео снимал член УИК с правом решающего голоса. Кандидат, которого он представляет, будет добиваться отмены результатов голосования на участке.

В Осинниках проживают более 40 тыс. человек. По данным ГАС 17 сентября на выборах Госдумы явка на УИК №789 составила 38,4%. А во всех Осинниках — 36,59%. В Кемеровской области явка составила 33,95%. 

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