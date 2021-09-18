В Кузбассе члены избиркома проводили махинации с бюллетенями после закрытия участков

В Кузбассе члены УИК №789 перекладывали стопки бюллетеней в сейф-пакет уже после закрытия участка. Видео Тайге.инфо прислали местные представители ЛДПР.
На записи видно, как три женщины вытаскивают стопки бюллетеней, запихивают их в сейф-пакет и откладывают еще куда-то. Когда одна из женщин заметила, что ее снимают через окно, она решила спрятаться под стол.
Видео снимал член УИК с правом решающего голоса. Кандидат, которого он представляет, будет добиваться отмены результатов голосования на участке.
В Осинниках проживают более 40 тыс. человек. По данным ГАС 17 сентября на выборах Госдумы явка на УИК №789 составила 38,4%. А во всех Осинниках — 36,59%. В Кемеровской области явка составила 33,95%.