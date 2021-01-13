В Кузбассе будут судить членов банды, которая помогала незаконно обналичивать деньги

Кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников преступной группировки. Их обвиняют в совершении преступлениях по статьям «незаконная банковская деятельность», «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лиц» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали», — говорится в сообщении.





Для организации своей деятельности на территории Кемеровской и Новосибирской области через подставных лиц было зарегистрировано 19 организаций.





Услугами обвиняемых пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денег составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Доход от незаконной банковской деятельности обвиняемые составил более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.