В Кузбассе будут судить членов банды, которая помогала незаконно обналичивать деньги
Кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников преступной группировки. Их обвиняют в совершении преступлениях по статьям «незаконная банковская деятельность», «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лиц» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.
«В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали», — говорится в сообщении.
Для организации своей деятельности на территории Кемеровской и Новосибирской области через подставных лиц было зарегистрировано 19 организаций.
Услугами обвиняемых пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денег составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Доход от незаконной банковской деятельности обвиняемые составил более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.
Отмечается, что пресечь незаконную деятельность смогли полицейские и сотрудники ФСБ в ходе совместной операции.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?