Добрые новости
13 января,
2021
2
фото
Новости

В Кузбассе будут судить членов банды, которая помогала незаконно обналичивать деньги

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников преступной группировки. Их обвиняют в совершении преступлениях по статьям «незаконная банковская деятельность», «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лиц» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе будут судить членов банды, которая помогала незаконно обналичивать деньги
Фото: предоставлено пресс-службой управления МВД по Кемеровской области

 «В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали», — говорится в сообщении.


Для организации своей деятельности на территории Кемеровской и Новосибирской области через подставных лиц было зарегистрировано 19 организаций.


Услугами обвиняемых пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денег составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Доход от незаконной банковской деятельности обвиняемые составил более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.

В Кузбассе будут судить членов банды, которая помогала незаконно обналичивать деньги
Фото: предоставлено пресс-службой управления МВД по Кемеровской области

Отмечается, что пресечь незаконную деятельность смогли полицейские и сотрудники ФСБ в ходе совместной операции.


В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.