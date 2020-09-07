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07 сентября,
2020
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В Кузбассе археологи нашли посуду древних людей на территории спортивного лагеря

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Кузбассе на территории спортивного лагеря археологи за две недели раскопок древнего поселения эпохи неолита обнаружили более 400 артефактов, сообщает пресс-служба правительства региона. 

В Кузбассе археологи нашли посуду древних людей на территории спортивного лагеря

Археологи Института экологии человека обнаружили остатки культуры эпох раннего средневековья, раннего железного века  и эпохи бронзы. Раскопки проводятся на месте древней стоянки людей, расположенной в границах спортивно-оздоровительного лагеря «Писаные скалы» в Яшкинском районе. 


«Наиболее древние находки представлены каменными отщепами, пластинами-вкладышами, наконечником стрелы, галечными орудиями. Особенно ценная категория находок — фрагменты керамической посуды, которую человек изобрел в период неолита. Сосуды орнаментированы прочерченными волнами, наколами, оттисками гладкого и гребенчатого штампов. Именно особенности керамического производства дают археологам возможность соотнести древности с культурами и народами прошлого», — уточнили в пресс-службе правительства Кузбасса. 


Древнее поселение было открыто в 2019 году в ходе разведки по правому берегу реки Томь. 


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