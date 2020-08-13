В Кузбассе протестующих против угледобычи штурмует ЧОП

«Они ее захватили, выгружают стройматериалы, какие-то вагончики на муниципальную землю. Земля не в их собственности, почему они ее захватывают?» — рассказал Тайге.инфо Николай Метальников.

Сообщается, что порядка 30 человек в масках штурмуют протестный лагерь на том месте, где разрез «Кузнецкий Южный» собирается строить углепогрузку. По словам экоактивиста Николая Метальникова, доходит до прямых столкновений. При этом земля, где собираются добывать уголь, принадлежит муниципалитету.

Еще осенью 2019 года жители ближайших поселков выступили против строительства угольного разреза в Черемзе и углепогрузочной площадки неподалеку от железнодорожной станции Томусинская на землях сельскохозяйственного назначения. Но в мае 2020 года во время карантина по коронавирусу у поселений появилась тяжелая техника, которая начала работы.





В июне 2020 года жители поселка Черемза объявили бессрочную голодовку. Они требовали убрать технику и отправить в отставку главу Новокузнецкого района Андрея Шарнина, который, по их словам, выступает за угольщиков.





ООО «Разрез Кузнецкий Южный», по данным системы Фокус.Контур, принадлежит ООО «Разрез Нагорный», ООО «Альфа» и Дмитрию Чиракадзе. Баланс компании на конец 2019 года равен 1 мрд рублей.









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