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13 августа,
2020
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Новости

В Кузбассе протестующих против угледобычи штурмует ЧОП

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жителей кузбасского поселка Черемза штурмует ЧОП, пишет Тайга.инфо. Они выступают против строительства углепогрузки.

В Кузбассе протестующих против угледобычи штурмует ЧОП
Фото: tayga.info

Сообщается, что порядка 30 человек в масках штурмуют протестный лагерь на том месте, где  разрез «Кузнецкий Южный» собирается строить углепогрузку. По словам экоактивиста Николая Метальникова, доходит до прямых столкновений. При этом земля, где собираются добывать уголь, принадлежит муниципалитету.


«Они ее захватили, выгружают стройматериалы, какие-то вагончики на муниципальную землю. Земля не в их собственности, почему они ее захватывают?» — рассказал Тайге.инфо Николай Метальников.


Действия чоповцев Метальников расценивает как нападение.

В Кузбассе протестующих против угледобычи штурмует ЧОП
Фото: tayga.info

Еще осенью 2019 года жители ближайших поселков выступили против строительства угольного разреза в Черемзе и углепогрузочной площадки неподалеку от железнодорожной станции Томусинская на землях сельскохозяйственного назначения. Но в мае 2020 года во время карантина по коронавирусу у поселений появилась тяжелая техника, которая начала работы.


В июне 2020 года жители поселка Черемза объявили бессрочную голодовку. Они требовали убрать технику и отправить в отставку главу Новокузнецкого района Андрея Шарнина, который, по их словам, выступает за угольщиков.


ООО «Разрез Кузнецкий Южный», по данным системы Фокус.Контур, принадлежит ООО «Разрез Нагорный», ООО «Альфа» и Дмитрию Чиракадзе. Баланс компании на конец 2019 года равен 1 мрд рублей. 



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