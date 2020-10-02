В Крыму задержали подозреваемого в убийстве томского предпринимателя

Крымские следователи возбудили и расследуют уголовное дело по факту убийства владельца сетевых кафе быстрого питания города Томска (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время по подозрению в совершении этого преступления задержан и заключен под стражу 51-летний житель Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
«Ранним утром 24 сентября текущего года на обочине дороги села Туннельное Сакского района со следами побоев и проникающим ножевым ранением был обнаружен мужчина, который в этот же день скончался от полученных травм в медучреждении. Погибшим оказался житель Томска, владелец сети кафе быстрого питания, который приехал на полуостров в отпуск и отдыхал в одном из отелей Евпатории», — отмечается в сообщении.
Следователи установили личность людей, с которыми накануне своей смерти общался томский предприниматель. Подозреваемый в убийстве хотел скрыться и выехать в Курск., но был задержан. В настоящее время подозреваемый этапирован по месту совершения преступления.
Также выяснилось, при каких обстоятельствах был убит томский предприниматель. «Вечером 23 сентября текущего года мужчины познакомились в кафе, распивали спиртное, после отправились на дачу к жителю Евпатории, где во время застолья между томичом и хозяином дачи завязался словесный конфликт, переросший в драку. Пострадавшего томича злоумышленник погрузил в багажник автомобиля и вывез за пределы Евпатории, где оставил на обочине дороги в сельской местности», — отмечает пресс-служба СК.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела житель Евпатории допрошен в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте, назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый заключен под стражу.
Добавим, что, согласно сообщениям СМИ, речь идет об убийстве совладельца ООО «Сибирские блины» Игоря Сизина.