В Крыму задержали подозреваемого в убийстве томского предпринимателя

Крымские следователи возбудили и расследуют уголовное дело по факту убийства владельца сетевых кафе быстрого питания города Томска (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время по подозрению в совершении этого преступления задержан и заключен под стражу 51-летний житель Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Ранним утром 24 сентября текущего года на обочине дороги села Туннельное Сакского района со следами побоев и проникающим ножевым ранением был обнаружен мужчина, который в этот же день скончался от полученных травм в медучреждении. Погибшим оказался житель Томска, владелец сети кафе быстрого питания, который приехал на полуостров в отпуск и отдыхал в одном из отелей Евпатории», — отмечается в сообщении.





Следователи установили личность людей, с которыми накануне своей смерти общался томский предприниматель. Подозреваемый в убийстве хотел скрыться и выехать в Курск., но был задержан. В настоящее время подозреваемый этапирован по месту совершения преступления.





Также выяснилось, при каких обстоятельствах был убит томский предприниматель. «Вечером 23 сентября текущего года мужчины познакомились в кафе, распивали спиртное, после отправились на дачу к жителю Евпатории, где во время застолья между томичом и хозяином дачи завязался словесный конфликт, переросший в драку. Пострадавшего томича злоумышленник погрузил в багажник автомобиля и вывез за пределы Евпатории, где оставил на обочине дороги в сельской местности», — отмечает пресс-служба СК.