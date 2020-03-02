В Крыму арестовали мужчину, который обещал устроить томича на работу в ФСБ

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержало уроженца Еревана, представлявшегося сотрудником органов безопасности. Возбуждено дело о покушении на мошенничество, подозреваемый арестован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Подозреваемый, представлявшийся сотрудником органов безопасности, задержан. Ленинский районный суд Севастополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца на время проведения следственных действий», — сказали в пресс-службе.





Агентство уточняет со ссылкой на УФСБ, что в сентябре 2019 года в Республику Крым прибыл из Томска гражданин РФ, желающий трудоустроиться в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Однако в трудоустройстве ему отказали. В январе 2020 года с этим гражданином связался подозреваемый, представившийся начальником отдела по информационным вопросам УФСБ и предложивший свою помощь в получении желаемой должности.





«Затем подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и в качестве благодарности за содействие ему необходимо приготовить «покровителю» сумму в размере 60 тысяч долларов, передавать которую можно по частям. Житель Томска согласился. В феврале подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю с поличным при передаче ему первой части финансового транша в размере 23 тысяч», — рассказали в пресс-службе.