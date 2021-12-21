В Кривошеино директора потребительского кооператива обвиняют в присвоении 14, 5 млн рублей

В Кривошеино судят директора потребительского кооператива. Его обвиняют в присвоении 14,5 млн рублей. Об этом стало известно ТВ2 от пайщиков. В 2019 году пайщики сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» не смогли вернуть свои деньги. В полиции отказывались возбуждать уголовное дело. После публикации на ТВ2, дело на директора кооператива Вячеслава Савицкого все же возбудили. Подробнее об этой истории мы писали здесь.
Прокуратура Кривошеинского района отправила обвинительное заключение в суд. (Материалы дела находятся в распоряжении редакции).
Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Кривошеинский кредит» предлагал проценты по вкладам выше, чем в банках (24 %). Кооператив закрылся. 17 пенсионеров так и не смогли вернуть свои деньги — 14, 5 млн рублей.
По словам пайщиков, судебное следствие длится с февраля 2021 года. Как рассказал ТВ2 Сергей Ольховский, на днях умер первый пайщик, отдавший свои сбережения в кооператив. Он так и не дождался решения суда. Леониду Акимовичу Козлову было 87 лет, он вложил в кооператив, согласно материалам дела, почти 850 тысяч рублей. Ущерб ему никто не возместил.
Директора Савицкого обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).
Судебные заседания по этому делу продолжаются.
Напомним, по данным Центробанка, в 2020 году пайщиками КПК в Томской области являлись 19 544 человека. Они доверили кооперативам 361 млн рублей. В целом объем привлеченных средств в Сибири у КПК составляет 4,8 млрд рублей. Практика показывает: если КПК банкротится, то получить обратно можно в лучшем случае 30% от вкладов.
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