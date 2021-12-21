В Кривошеино директора потребительского кооператива обвиняют в присвоении 14, 5 млн рублей

В Кривошеино судят директора потребительского кооператива. Его обвиняют в присвоении 14,5 млн рублей. Об этом стало известно ТВ2 от пайщиков. В 2019 году пайщики сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» не смогли вернуть свои деньги. В полиции отказывались возбуждать уголовное дело. После публикации на ТВ2, дело на директора кооператива Вячеслава Савицкого все же возбудили. Подробнее об этой истории мы писали здесь .

Прокуратура Кривошеинского района отправила обвинительное заключение в суд. (Материалы дела находятся в распоряжении редакции).

Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Кривошеинский кредит» предлагал проценты по вкладам выше, чем в банках (24 %). Кооператив закрылся. 17 пенсионеров так и не смогли вернуть свои деньги — 14, 5 млн рублей.

По словам пайщиков, судебное следствие длится с февраля 2021 года. Как рассказал ТВ2 Сергей Ольховский, на днях умер первый пайщик, отдавший свои сбережения в кооператив. Он так и не дождался решения суда. Леониду Акимовичу Козлову было 87 лет, он вложил в кооператив, согласно материалам дела, почти 850 тысяч рублей. Ущерб ему никто не возместил.

Директора Савицкого обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Судебные заседания по этому делу продолжаются.

Напомним, по данным Центробанка, в 2020 году пайщиками КПК в Томской области являлись 19 544 человека. Они доверили кооперативам 361 млн рублей. В целом объем привлеченных средств в Сибири у КПК составляет 4,8 млрд рублей. Практика показывает: если КПК банкротится, то получить обратно можно в лучшем случае 30% от вкладов.

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