В Крещение томская колония будет продавать колбасу на ярмарке

Томская исправительная колония будет продавать колбасу на ярмарке, которая откроется 19 января на Белом озере. Томичам также предложат свежее мясо, шашлыки, соленое и копченое сало, буженину, выпечку и горячий чай.

Как сообщили в региональном УФСИН, в 11:00 в праздник Крещения исправительные колонии откроют ярмарку. Томичи смогут приобрести или заказать товары, сувениры и продукты, изготовленные в томских колониях.





Напомним, 19 января Русская православная церковь празднует Крещение. В 12.00 в Томске начнется Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Там будет работать купель. На время шествия будет ограничено движение транспорта. 19 января в Томске ожидается от 12 до 15 градусов мороза. О том, где 19 января можно будет совершить омовение и как к нему подготовиться, читайте в этой статье.