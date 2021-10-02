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В красную зону забайкальской больницы поставляли фальшивые медицинские халаты

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СК по Забайкалью завершил расследование дела в отношении 31-летнего мужчины из Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют по ч.1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Автор:  Юлия Фаллер

По данным следствия, мужчина в 2020 году поставил в забайкальскую краевую инфекционную больницу порядка 25 тысяч фальсифицированных медицинских халатов. 

«Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор с  Забайкальской краевой клинической больницей на поставку 31 тысячи медицинских халатов на сумму более 3 млн рублей», – сообщают в СК.

Потом мужчина закупил более 24 тыс. халатов в фирме, не имеющей лицензии на изготовление медицинских изделий. Затем обвиняемый изготовил поддельные этикетки, содержащие ложные сведения о фирме-производителе и, упаковав их вместе с халатами, поставил в больницу в Чите.

По информации СК, фальшивые медицинские изделия выявили работники больницы при приемке халатов.

Сотрудники СК провели комплекс следственных действий для получения и закрепления доказательств. В соответствии с выводами судебной экспертизы, халаты, поставленные обвиняемым, не соответствуют предъявляемым требованиям и представляют опасность при использовании в качестве медицинских изделий.

Следствие направило уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Автор:  Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
Автор:  Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
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