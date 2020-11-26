В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»

Поздней осенью и зимой медведи ложатся в спячку, но только не белые, рассказывает пресс-служба зоопарка. С ледоставом белые медведи перебираются с берега на реку, где проводят большую часть времени до весны. В зооапрке «Роев ручей» медведи живут иначе. Летом они проводят время в бассейнах, где купаются и ловят рыбу, которую специально запускают живой. С наступленем холодов воду из бассейнов сливают, а дно застилают слоем свежей соломы.

