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26 ноября,
2020
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В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

В красноярском зоопарке «Роев ручей» белых медведей угостили полярным тортом: кусочками фруктов и ягод, замороженнных в ягодном морсе. Праздник для животных устроили в честь скорого наступления зимы.

В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»
Фото: Зоопарк «Роев ручей»

Поздней осенью и зимой медведи ложатся в спячку, но только не белые, рассказывает пресс-служба зоопарка. С ледоставом белые медведи перебираются с берега на реку, где проводят большую часть времени до весны. В зооапрке «Роев ручей» медведи живут иначе. Летом они проводят время в бассейнах, где купаются и ловят рыбу, которую специально запускают живой. С наступленем холодов воду из бассейнов сливают, а дно застилают слоем свежей соломы.

Это новшество вызывает у полярных гигантов настоящий восторг. Белая медведица Урсула закапывается в солому, фыркает, кувыркается. Видно, что перемены ей по нраву, - пишут на сайте зоопарка. - Все игрушки и запасы пищи в тот же день перекочевывают на дно бассейна и закапываются в солому, в разные уголки. Все, в вольере наведен "медвежий порядок".

В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»
В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»
В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»
В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»
В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»

В зоопарке «Роев ручей» живут три белых медведя: Феликс, Урсула и Марфа. Их содержат по программе опеки белых медведей, реализуемой компанией «Роснефть». 

Напомним, все желающие могут наблюдать за животными Северского зоопарка онлайн. Систему видеонаблюдения за животными установили в вольерах рысей и беркутов.

Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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