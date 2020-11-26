В красноярском зоопарке белых медведей поздравили «полярным тортом»

В красноярском зоопарке «Роев ручей» белых медведей угостили полярным тортом: кусочками фруктов и ягод, замороженнных в ягодном морсе. Праздник для животных устроили в честь скорого наступления зимы.
Поздней осенью и зимой медведи ложатся в спячку, но только не белые, рассказывает пресс-служба зоопарка. С ледоставом белые медведи перебираются с берега на реку, где проводят большую часть времени до весны. В зооапрке «Роев ручей» медведи живут иначе. Летом они проводят время в бассейнах, где купаются и ловят рыбу, которую специально запускают живой. С наступленем холодов воду из бассейнов сливают, а дно застилают слоем свежей соломы.
В зоопарке «Роев ручей» живут три белых медведя: Феликс, Урсула и Марфа. Их содержат по программе опеки белых медведей, реализуемой компанией «Роснефть».
Напомним, все желающие могут наблюдать за животными Северского зоопарка онлайн. Систему видеонаблюдения за животными установили в вольерах рысей и беркутов.
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