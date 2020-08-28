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28 августа,
2020
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В красноярском сельсовете всех кандидатов от «ЕР» не зарегистрировали из-за фальшивых подписей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В одном из сельсоветов Красноярского края всем кандидатам от «Единой России» отказали в регистрации на выборы из-за сфальсифицированных подписей, пишет «Интерфакс».

В красноярском сельсовете всех кандидатов от «ЕР» не зарегистрировали из-за фальшивых подписей

Все решения местного избиркома опубликованы на сайте муниципального образования. Причина отказала объясняется тем, что кандидаты и их представители прислали в комиссию пять разных выписок из заседания местного совета, в частности в них были разные текстовые части и фамилии выдвигаемых депутатов. Также опубликованы три решения, в каждом из которых разные фамилии кандидатов в депутаты.


«Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов <...> избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать <...> в регистрации кандидатом в депутаты Терского сельского Совета депутатов шестого созыва», — говорится в решении избиркома по кандидату.


Как уточнил Интерфакс, к этому моменту выдвижение кандидатов завершилось, а партия «Единая Россия» не будет участвовать в выборах депутатов Терского сельсовета.


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