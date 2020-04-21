В Красноярском крае заработала система электронных пропусков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона. Иметь при себе цифровой пропуск обязаны сотрудники предприятий, работающих при режиме самоизоляции.

Теперь работники предприятий и организаций, чья деятельность разрешена во время режима самоизоляции, обязаны по пути на работу и обратно иметь при себе цифровой пропуск, полученный от работодателя. Пропуск – индивидуальный номер, который по базе данных могут проверить сотрудники полиции. Ранее жители региона могли предъявить правоохранителям бумажную справку, также выданную на работе.





Получить цифровой пропуск могут и не работающие сейчас жители Красноярского края, которым нужно выйти из дома. Для этого им придется перерегистрироваться в специальной системе и получить электронную справку или QR-код.





Жители региона могут самостоятельно написать бумажную справку о необходимости выйти из дома. Сделать это можно для одиночных занятий спортом, похода в ближайший магазин, аптеку, выгула домашних животных, посещения больных родственников или несовершеннолетних детей, поездки на дачу, участия в похоронах и в других экстренных случаях.





Добавим, что глава региона Александр Усс пообещал закрывать предприятия и учреждения, работающие в режим самоизоляции без соответствующего разрешения.