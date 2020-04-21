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21 апреля,
2020
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В Красноярском крае заработала система электронных пропусков

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

В Красноярском крае заработала система электронных пропусков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона. Иметь при себе цифровой пропуск обязаны сотрудники предприятий, работающих при режиме самоизоляции.

В Красноярском крае заработала система электронных пропусков

Теперь работники предприятий и организаций, чья деятельность разрешена во время режима самоизоляции, обязаны по пути на работу и обратно иметь при себе цифровой пропуск, полученный от работодателя. Пропуск – индивидуальный номер, который по базе данных могут проверить сотрудники полиции. Ранее жители региона могли предъявить правоохранителям бумажную справку, также выданную на работе.


Получить цифровой пропуск могут и не работающие сейчас жители Красноярского края, которым нужно выйти из дома. Для этого им придется перерегистрироваться в специальной системе и получить электронную справку или QR-код.


Жители региона могут самостоятельно написать бумажную справку о необходимости выйти из дома. Сделать это можно для одиночных занятий спортом, похода в ближайший магазин, аптеку, выгула домашних животных, посещения больных родственников или несовершеннолетних детей, поездки на дачу, участия в похоронах и в других экстренных случаях.


Добавим, что глава региона Александр Усс пообещал закрывать предприятия и учреждения, работающие в режим самоизоляции без соответствующего разрешения. 

Для того чтобы оздоровить ситуацию в экономике, надо дать возможность людям работать. Но работать они будут только в том случае, если будут соблюдаться все меры по нераспространению коронавируса, ─ заявил губернатор.  ─  Если требования соблюдаться не будут, то нужно идти на крайние меры и закрывать всех нарушителей.

Режим самоизоляции действует в Красноярском крае с 1 апреля, а с 11 апреля Александр Усс ограничил въезд и выезд из Красноярска и других городов. Красноярский край, как и Томская область, попал в лидеры по «вирусному суверенитету» из-за жесткого контроля над приехавшими из других регионов. 

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